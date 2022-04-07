Госдеп: КНДР может вскоре провести новое ядерное испытание

Он отвечал на вопросы о надвигающемся 110-летии со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, которое приходится на 15 апреля. По этому случаю Пхеньян может «подвергнуться искушению предпринять очередное провокационное действие», — сообщил спецпредставитель.

Напомним, США готовы на фоне недавних ракетных запусков Северной Кореи заявили о готовности к переговорам с Пхеньяном без предварительных условий. В пентагоне отмечают, что в КНДР все еще не отреагировали положительно на попытки Вашингтона инициировать подобные контакты.

