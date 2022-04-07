Госдеп: КНДР может вскоре провести новое ядерное испытание

Вашингтон опасается, что Северная Корея может вскоре провести новое ядерное испытание, сообщает ТАСС со ссылкой на брифинг спецпредставителя США по КНДР Сона Кима.

Виновником взаимного пуска ракет КНДР и Южной Кореи назвали США

Он отвечал на вопросы о надвигающемся 110-летии со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, которое приходится на 15 апреля. По этому случаю Пхеньян может «подвергнуться искушению предпринять очередное провокационное действие», — сообщил спецпредставитель.

Напомним, США готовы на фоне недавних ракетных запусков Северной Кореи заявили о готовности к переговорам с Пхеньяном без предварительных условий. В пентагоне отмечают, что в КНДР все еще не отреагировали положительно на попытки Вашингтона инициировать подобные контакты.

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ТЕГИ:Ядерные ИспытанияСШАКНДР
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