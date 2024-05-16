СМИ: Китай создал первый в мире корабль для перевозки дронов
Первый в мире корабль для перевозки дронов создали в Китае. Об этом пишет портал Naval News со ссылкой на спутниковые снимки.
«Китай построил первый в мире специализированный дрононосец», — отмечается в материале.
По данным портала, судно было спущено на воду в декабре 2022 года, однако до сих пор о корабле не было известно. Отмечается, что его конструкция меньше, чем привычные размеры авианосцев, полетная палуба занимает примерно треть от длины авианосца США.
Naval News указывает, что судно может стать экспериментальной платформой для тестирования и совершенствования работы дронов на море.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Попова: Рисков для россиян в связи с распространением стрептококка не выявлено
- Мурашко: Запрет продажи энергетиков детям снизит риски для здоровья
- Отчет Счетной палаты в Совфеде перенесли на 19 июня
- Иван Ургант в стихах поздравил дочь Нину с днем рождения
- Телеведущая Боня рассказала, как ее отменили в Европе
- «Технологический суверенитет»: Мантуров о главных задачах на посту первого вице-премьера
- Следствие просит продлить арест восьмерым обвиняемым в теракте в «Крокусе»
- Путин: 90% платежей между РФ и Китаем идут в рублях и юанях
- СМИ: Китай создал первый в мире корабль для перевозки дронов
- Умер народный художник РФ Сергей Андрияка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru