СМИ: Китай создал первый в мире корабль для перевозки дронов

Первый в мире корабль для перевозки дронов создали в Китае. Об этом пишет портал Naval News со ссылкой на спутниковые снимки.

«Китай построил первый в мире специализированный дрононосец», — отмечается в материале.

По данным портала, судно было спущено на воду в декабре 2022 года, однако до сих пор о корабле не было известно. Отмечается, что его конструкция меньше, чем привычные размеры авианосцев, полетная палуба занимает примерно треть от длины авианосца США.

Naval News указывает, что судно может стать экспериментальной платформой для тестирования и совершенствования работы дронов на море.

