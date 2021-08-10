СМИ: кафе в Австрии отказалось обслуживать сделавших прививку от коронавируса

Кафе в федеральной земле Зальцбург (Австрия) отказывается обслуживать людей, которые прошли вакцинацию от COVID-19, сообщает местная радиостанция ORF Salzburg.

По информации радиостанции, в кафе при магазине здорового питания, который расположен в общине Штробль-ам-Вольфгангзе, перекусить смогут только клиенты, отказавшиеся от прививки.

Отмечается, что оператор кафе от комментариев отказалась. А вот бургомистр общины Йозеф Вайкингер заявил, что решение руководства кафе не противоречит местным законам, однако гражданам стоит отказаться от похода в данное заведение.

Ранее президент Уругвая Луис Лакалье Поу заявил, что с 1 ноября будут открыты границы для всех иностранцев, которые пройдут полный курс вакцинации от коронавируса, сообщает RT.

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ФОТО: flickr/byronv2
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияАвстрияКафе
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