СМИ: Израиль заявил, что достиг полного превосходства в воздухе над Тегераном

Израиль считает, что достиг полного превосходства в воздухе над Тегераном, сообщает Jerusalem Post.

Израиль сообщил о перехвате более ста иранских БПЛА

По данным издания, это произошло раньше, чем ожидалось. До этого предполагалось, что превосходство будет достигнуто лишь к середине недели или позже.

Таким образом, полный контроль в воздухе был установлен за 48 часов после начала боевых действий.

Ранее Минздрав Ирана заявил, что количество жертв израильских атак превысило 220 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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