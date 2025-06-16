СМИ: Израиль заявил, что достиг полного превосходства в воздухе над Тегераном
16 июня 202503:32
Израиль считает, что достиг полного превосходства в воздухе над Тегераном, сообщает Jerusalem Post.
По данным издания, это произошло раньше, чем ожидалось. До этого предполагалось, что превосходство будет достигнуто лишь к середине недели или позже.
Таким образом, полный контроль в воздухе был установлен за 48 часов после начала боевых действий.
Ранее Минздрав Ирана заявил, что количество жертв израильских атак превысило 220 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru