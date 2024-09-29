СМИ: Израиль получил информацию о местонахождении Насраллы от иранского шпиона

«Израильтяне сделали все возможное, они не хотели упустить свою цель», - заявил источник издания.

Насралла руководил «Хезболлой» в течение 32 лет. Его предшественник Аббас Мусави был ликвидирован при атаке военно-воздушных сил Израиля в 1992 году.

Накануне Армия обороны Израиля объявила о ликвидации Насраллы. В момент атаки лидер «Хезболлы» скрывался в бункере в южном пригороде Бейрута, отмечает «Радиоточка НСН».

