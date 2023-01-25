СМИ: Израиль отказал США в просьбе поставить на Украину системы ПВО

Минобороны США обратилось к Израилю с просьбой направить Украине системы ПВО MIM-23 Hawk, уже снятые с вооружения армией обороны еврейского государства, сообщает Axios со ссылкой на представителей американских и израильских властей.

В Израиле ответили на запрос США отказом, напомнив, что страна по-прежнему не поставляет вооружений Украине. Кроме того, как указали в израильском Минобороны, указанные системы находятся в нерабочем состоянии.

По данным издания, США запрашивали эти системы еще у нескольких стран.

Ранее в Пентагоне заявили о важности сохранения темпов поставок оружия на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:ПВОУкраинаПоставкиСШАИзраиль
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