СМИ: Израиль отказал США в просьбе поставить на Украину системы ПВО
Минобороны США обратилось к Израилю с просьбой направить Украине системы ПВО MIM-23 Hawk, уже снятые с вооружения армией обороны еврейского государства, сообщает Axios со ссылкой на представителей американских и израильских властей.
В Израиле ответили на запрос США отказом, напомнив, что страна по-прежнему не поставляет вооружений Украине. Кроме того, как указали в израильском Минобороны, указанные системы находятся в нерабочем состоянии.
По данным издания, США запрашивали эти системы еще у нескольких стран.
Ранее в Пентагоне заявили о важности сохранения темпов поставок оружия на Украину, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- В Турции рассказали об особенностях российских и европейских туристов
- СМИ: Израиль отказал США в просьбе поставить на Украину системы ПВО
- В Германии поделились прогнозами роста экономики в 2023 году
- Канцлер ФРГ Олаф Шольц оказался назвать цену поставок танков Киеву
- Зеленский: количество и срок поставок танков на Украину сыграют ключевую роль
- Девять человек погибли в результате ДТП в Тульской области
- Мосгорсуд признал включение Навального в список экстремистов и террористов законным
- Клишас допустил зеркальный ответ на конфискацию российских активов за рубежом
- Медведев пообещал вскоре оставить Украину без выхода к морю
- Путин заявил, что ВСУ создают заградотряды и расстреливают своих же солдат в спину
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru