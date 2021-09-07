СМИ: из гвинейских тюрем освободили 79 политических заключенных

Группа из 79 политических заключенных освобождена в Гвинее ранее во вторник. Об этом сообщает локальный новостной портал Guineematin.

По его информации, из тюрем были выпущены лица, осужденные за политические убеждения, участники демонстраций и акций протеста, члены оппозиционных партий.

Указание об экстренном рассмотрении дел на предмет возможного освобождения заключенных было дано судебным органам страны военными, которые 5 сентября захватили власть в Гвинее. Распоряжение об освобождении 79 человек подписал генеральный прокурор страны.

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ФОТО: РИА Новости // ФОТО: Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ПолитзаключенныеТюрьма
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