СМИ: из гвинейских тюрем освободили 79 политических заключенных
Группа из 79 политических заключенных освобождена в Гвинее ранее во вторник. Об этом сообщает локальный новостной портал Guineematin.
По его информации, из тюрем были выпущены лица, осужденные за политические убеждения, участники демонстраций и акций протеста, члены оппозиционных партий.
Указание об экстренном рассмотрении дел на предмет возможного освобождения заключенных было дано судебным органам страны военными, которые 5 сентября захватили власть в Гвинее. Распоряжение об освобождении 79 человек подписал генеральный прокурор страны.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 425 / сут.
Умерли
189 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+17 243 / сут.
- В Мурманске перевернулся катер, на борту было пять пассажиров
- Теннисист Медведев вышел в полуфинал US Open
- СМИ: из гвинейских тюрем освободили 79 политических заключенных
- МАГАТЭ уличило Иран в 4-кратном наращивании запасов высокообогащенного урана
- Презентация нового iPhone может состояться 14 сентября
- Смолов стал капитаном сборной России на матч с Мальтой
- Байден считает ураган «Ида» свидетельством изменения климата
- Телеведущий Дмитрий Киселёв госпитализирован с коронавирусом
- В Хакасии загорелись дома на территории природного заповедника
- ВОЗ: Мир вышел на плато по заболеваемости от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru