СМИ: Иракский суд выдал ордер на арест Трампа
Суд в Багдаде выдал ордер на арест действующего президента США Дональда Трампа по делу об убийстве замглавы иракской коалиции Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандиса.
По данным телеканала Al Arabiya, ордер на арест выдан по итогам предварительного расследования по статье о предумышленном убийстве. В соответствии с Уголовным кодексом Ирака, высшая мера наказания за это преступление предполагает смертную казнь.
Суд подчеркнул, что расследование гибели политического деятеля продолжается. Следствию предстоит установить личности других участников убийства.
Аль-Мухандис погиб 3 января 2020 года в районе аэропорта Багдада в результате ракетной атаки ВВС США. Кроме того, был убит командующий элитным подразделением иранских ВС генерал Касем Сулеймани. В ответ на убийство Иран атаковал два объекта американских военных в Ираке.
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