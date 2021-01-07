СМИ: Иракский суд выдал ордер на арест Трампа

Суд в Багдаде выдал ордер на арест действующего президента США Дональда Трампа по делу об убийстве замглавы иракской коалиции Сил народной мобилизации Абу Махди аль-Мухандиса.

По данным телеканала Al Arabiya, ордер на арест выдан по итогам предварительного расследования по статье о предумышленном убийстве. В соответствии с Уголовным кодексом Ирака, высшая мера наказания за это преступление предполагает смертную казнь.

Суд подчеркнул, что расследование гибели политического деятеля продолжается. Следствию предстоит установить личности других участников убийства.

Аль-Мухандис погиб 3 января 2020 года в районе аэропорта Багдада в результате ракетной атаки ВВС США. Кроме того, был убит командующий элитным подразделением иранских ВС генерал Касем Сулеймани. В ответ на убийство Иран атаковал два объекта американских военных в Ираке.

