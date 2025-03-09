СМИ: Игра Трампа в гольф обошлась налогоплательщикам в 18 млн долларов

Пристрастие американского лидера Дональда Трампа к игре в гольф во Флориде обошлось налогоплательщикам США более чем в 18 млн долларов с момента его вступления в должность 20 января, сообщает Huff Post.

По данным газеты, глава государства на пути к превышению 151,5 млн долларов, потраченных им за первый срок.

Отмечается, что дорого обходится охрана периметра полей для гольфа.

Ранее в США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа и его семью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

