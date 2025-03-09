СМИ: Игра Трампа в гольф обошлась налогоплательщикам в 18 млн долларов
9 марта 202507:01
Пристрастие американского лидера Дональда Трампа к игре в гольф во Флориде обошлось налогоплательщикам США более чем в 18 млн долларов с момента его вступления в должность 20 января, сообщает Huff Post.
По данным газеты, глава государства на пути к превышению 151,5 млн долларов, потраченных им за первый срок.
Отмечается, что дорого обходится охрана периметра полей для гольфа.
Ранее в США задержали мужчину, угрожавшего убить Трампа и его семью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru