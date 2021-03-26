СМИ: Хакеров из России подозревают в атаке на Бундестаг

Неизвестные хакеры попытались получить доступ к компьютерам минимум семи членов бундестага и 31 депутата региональных парламентов. Об этом пишет Der Spiegel. Правоохранительные органы ФРГ подозревают в попытке взлома группировку Ghostwriter, деятельность которой связывают с Россией.

Компьютеры были атакованы фишинговой рассылкой. Внутри писем пользователям предлагалось перейти по вредоносным ссылкам. Чиновники, которые сделали переход, предоставили злоумышленникам доступ к своим учетным записям.