СМИ: Хакеров из России подозревают в атаке на Бундестаг
Неизвестные хакеры попытались получить доступ к компьютерам минимум семи членов бундестага и 31 депутата региональных парламентов. Об этом пишет Der Spiegel. Правоохранительные органы ФРГ подозревают в попытке взлома группировку Ghostwriter, деятельность которой связывают с Россией.
Компьютеры были атакованы фишинговой рассылкой. Внутри писем пользователям предлагалось перейти по вредоносным ссылкам. Чиновники, которые сделали переход, предоставили злоумышленникам доступ к своим учетным записям.
Как сообщают исследователи американского киберсообщества FireEye, Ghostwriter действует как минимум с 2017 году. Аналитики связывают эту группировку с российскими властями.
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