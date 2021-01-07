Суд в США приговорил россиянина к 12 годам тюрьмы за хакерство
Суд в Нью-Йорке признал россиянина Андрея Тюрина виновным в хакерстве и сетевом мошенничестве и приговорил его к 12 годам заключения. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что после отбытия срока Тюрина депортируют в Россию.
Россиянина задержали в 2017 году в Грузии по запросу США. Год спустя Тюрина экстрадировали в Соединённые Штаты. В 2019 году россиянин признал вину в сговорах с целью компьютерного взлома, нарушения закона о незаконных азартных играх в сети, сетевого и банковского мошенничества, мошеннического использования личных данных. Кроме того, Тюрин признал вину в электронном мошенничестве.
По данным следствия, россиянин принимал участие в хакерской кампании против крупных мировых финансовых, брокерских и других компаний, а также информационных агентств. Отмечалось, что Тюрин собрал данные более чем 80 миллионов лиц. Власти США обязали россиянина выплатить более 19 млн долларов.
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