СМИ: Губернатор Токио попала в больницу

Губернатор Токио Юрико Коикэ была госпитализирована в одну из местных клиник, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники.

Причины, по которым глава японской столицы попала в больницу, не называются.

Ранее стало известно, что Коикэ взяла отпуск до конца недели из-за переутомления. В это период выполнять её обязанности поручено вице-губернатору Мицутике Тарао.

С 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио должны пройти Олимпийские игры. В японском правительстве призвали провести соревнования без зрителей, сообщает «Свободная пресса». Эксперты рабочей группы кабмина Японии считают, что это приведёт к наименьшему риску распространения коронавируса на спортивных объектах.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГоспитализацияГубернаторЯпонияТокио
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