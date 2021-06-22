СМИ: Губернатор Токио попала в больницу
Губернатор Токио Юрико Коикэ была госпитализирована в одну из местных клиник, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на информированные источники.
Причины, по которым глава японской столицы попала в больницу, не называются.
Ранее стало известно, что Коикэ взяла отпуск до конца недели из-за переутомления. В это период выполнять её обязанности поручено вице-губернатору Мицутике Тарао.
С 23 июля по 8 августа 2021 года в Токио должны пройти Олимпийские игры. В японском правительстве призвали провести соревнования без зрителей, сообщает «Свободная пресса». Эксперты рабочей группы кабмина Японии считают, что это приведёт к наименьшему риску распространения коронавируса на спортивных объектах.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,4 млн+16 715 / сут.
Умерли
130 тыс.+546 / сут.
Выздоровели
4,9 млн+11 117 / сут.
- В США ученые нашли способ нейтрализовать коронавирус
- СМИ: Губернатор Токио попала в больницу
- Центр Чумакова отгрузит 1 млн доз вакцины «КовиВак» до конца июня
- В Москве QR-коды для посещения ресторанов начнут выдавать 25 июня
- Скончался ветеран РИА Новости Александр Плевако
- УЕФА разрешил России отказаться от проведения оставшихся матчей Евро-2020
- Власти Москвы оценили вероятность введения локдауна
- Курс биткоина впервые с января опустился ниже 30 тысяч долларов
- «Придется закрывать рестораны». Омбудсмен рестораторов Москвы пишет заявление Собянину
- Соцопрос: Россияне чтут память жертв ВОВ в День памяти и скорби
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru