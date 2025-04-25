СМИ: Госдеп ликвидирует курировавшее переговоры по климату бюро
Государственный департамент США ликвидирует Бюро по глобальным переменам -подразделение, курировавшее международные переговоры по борьбе с изменением климата. Об этом сообщает Politico.
Сроки прекращения работы структуры пока неизвестны. Представитель ведомства подтвердил процесс ликвидации бюро в соответствии с распоряжением президента США Дональда Трампа прекратить участие страны в соглашениях по борьбе с изменением климата.
Решение о закрытии подразделения вызвало критику со стороны сотрудников Госдепа, по их мнению, такой шаг «стратегически глупый» и подорвет международное сотрудничество по вопросу климата в преддверии конференции COP30 в Бразилии. Источник Politico предполагает, что закрытие американской структуры создаст вакуум в международной климатической политике, и его сможет занять Китай.
Ранее СМИ сообщили, что Госдеп изучает возможность закрытия около 30 дипломатических миссий за границей, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru