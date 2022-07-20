СМИ: Глава разведки Южной Кореи прибыл с необъявленным визитом в США

Директора Национальной разведывательной службы Республики Корея Ким Гю Хена заметили в международном аэропорту Вашингтона. Об этом сообщает Yonhap.

Отмечается, что Ким Гю Хен прибыл в США с необъявленным визитом. Программа поездки главы южнокорейской разведки неизвестна. Предположительно, Ким Гю Хен встретится с директором национальной разведки США Эврил Хейнс и главой ЦРУ Уильямом Бернсом, пишет RT.

При этом в США отказались подтверждать сообщения о прибытии Ким Гю Хена, заявив, что эта информация конфиденциальна.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РазведкаСШАЮжная Корея
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