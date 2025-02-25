СМИ: Франция может разместить в ФРГ истребители с ядерным оружием

Франция может разместить истребители с ядерным оружием в Германии. Об этом пишет Daily Telegraph.

По данным издания, Париж готов использовать свой ядерный щит для защиты Европы.

«Она [Франция] может направить в Германию истребители с ядерным оружием на фоне угроз США вывести свои войска с континента», — говорится в материале.

Источники отмечают, что французская сторона сделает соответствующий официальный запрос в случае вывода из ФРГ американских сил ядерного сдерживания. Такие меры пошлют сигнал России и могут вынудить Великобританию предпринять аналогичные шаги.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что многие страны Евросоюза и государства вне сообщества готовы направить войска на Украину для гарантий после заключения мирного соглашения, пишет RT.

