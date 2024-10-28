СМИ: Финские власти арестовали участок Российского центра науки в Хельсинки
Власти Финляндии наложили арест на один из участков земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, пишет газета Helsingin Sanomat.
По данным СМИ, арест наложен на участок площадью свыше трех тысяч квадратных метров.
Решение вступило в силу 24 октября. Как уточнило издание, российскую государственную собственность арестовали после иска украинской энергетической компании.
В апреле 2023 года власти Финляндии уже арестовывали землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) на фоне санкций Евросоюза. Однако спустя сутки мера была отменена, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Оппозиция на митинге в Грузии потребовала проведения новых парламентских выборов
- СМИ: Финские власти арестовали участок Российского центра науки в Хельсинки
- Дроны ВСУ атаковали Железногорск Курской области
- СМИ: В США началось расследование насилия в изоляторе, где содержится P. Diddy
- Генсек ШОС: В организации обсуждается создание единой платформы для платежей
- МИД Германии объяснил видео с Бербок, которую якобы не встретили в Китае
- Выдачи потребительских кредитов упали в сентябре на четверть
- Расходы россиян на товары для автомобилей выросли за год на 41%
- Эрдоган: Турция не рассматривает БРИКС, как на альтернативу
- В Пакистане талибы похитили российского тревел-блогера и требуют выкуп
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru