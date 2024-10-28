СМИ: Финские власти арестовали участок Российского центра науки в Хельсинки

Власти Финляндии наложили арест на один из участков земли Российского центра науки и культуры в Хельсинки, пишет газета Helsingin Sanomat.

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По данным СМИ, арест наложен на участок площадью свыше трех тысяч квадратных метров.

Решение вступило в силу 24 октября. Как уточнило издание, российскую государственную собственность арестовали после иска украинской энергетической компании.

В апреле 2023 года власти Финляндии уже арестовывали землю и здание Российского центра науки и культуры (РЦНК) на фоне санкций Евросоюза. Однако спустя сутки мера была отменена, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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