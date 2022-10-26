СМИ: Финляндия готова разместить ядерное оружие в рамках членства в НАТО

Законопроект о членстве Финляндии в НАТО, разработанный властями скандинавской страны, не исключает дислокацию ядерного оружия на ее территории. Об этом сообщила газета Iltalehti со ссылкой на источники в структурах внешней политики и безопасности Суоми.

По информации издания собеседников издания, документ будет обнародован в течение двух недель для обсуждения и консультаций. Его готовят министерства иностранных и внутренних дел, а также оборонное ведомство и канцелярия президента. Законопроект, в частности, разрешает размещение военных баз и контингента североатлантического альянса.

По данным источников, ядерное оружие может быть размещено, например, на истребителях F-35, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Хельсинки подписали контракт на поставку 64 таких самолетов американского производства.

Финляндии и Швеции в начале июля официально присоединились к НАТО после ратификации документов всеми странами – участницами альянса.

