СМИ: ФБР задержало мужчину, планировавшего взорвать Нью-Йоркскую биржу
Американское Федеральное бюро расследований задержало 30-летнего жителя Флориды, планировавшего взорвать здание Нью-Йоркской фондовой биржи. Об этом сообщает CBS News.
По данным телеканала, в феврале спецслужбы получили сведения о наличии у мужчины по имени Харун Абдель Малик Янир инструкций по изготовлению взрывных устройств. Специалисты начали расследование и выяснили, что этот человек собирал информацию о здании, закупал детали для взрывчатки и намеревался взорвать биржу для «перезагрузки правительства» США.
Как отметили в ФБР, на прошлой неделе задержанный сделал аудиозапись с объяснением причин планировавшегося теракта. Кроме того, мужчина заявлял, что чувствует себя бывшим главарем террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) Усамой бен Ладеном.
Ранее ФБР задержало мужчину, угрожавшего массовой стрельбой в случае победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа, напоминает Ura.ru.
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