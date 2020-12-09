СМИ: Еще пять человек задержаны во Франции по делу об убийстве учителя

Сотрудники полицейского подразделения по борьбе с терроризмом (SDAT) Франции задержали пять фигурантов дела об убийстве учителя истории Самюэля Пати. Об этом сообщается газета Parisien со ссылкой на собственные источники.

Как сообщают французские СМИ, к суду по делу по убийству учителя привлечены 14 человек. Все они в возрасте от 18 до 21 года, многие из них являются уроженцами Чечни.

Ранее студент Абдулак Анзоров напал на учителя в пригороде Парижа, обезглавил его и выложил фотографию преступления в социальные сети. Отмечается, что нападавший имел чеченское происхождение. Убитый учитель вел класс по антиклерикализму и свободе слова, на своих уроках он в том числе показывал карикатуры на пророка Мухаммеда. Анзоров был ликвидирован полицией, его тело передали родственникам через российское посольство.

Во время репортажа с похорон Анзорова 8 декабря корреспондент съемочной группы государтсвенного телеканала ЧГТРК назвал террориста «жертвой провокаций» и сообщил, что на его похороны собрались более 200 человек. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал убийство учителя терактом.





