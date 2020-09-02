СМИ: ЕС вновь отказался открыть границы с Россией и США

Европейский союз решил оставить в прежнем виде список из 10 стран, с которыми разрешено открытие границ. Российская Федерация и США в него вновь не включены. К такому соглашению пришли послы 27 стран ЕС, передает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.

В конце июня Евросоюз открыл границы с 14 странами, но потом список был дважды сокращен – сначала до 11 государств, а затем до 10. Перечень меняется в зависимости от обстановки по распространению коронавируса.

Сейчас в список входят Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Кроме того, Брюссель допускает въезд жителей Китая на взаимном принципе открытия границ.

