СМИ: ЕС вновь отказался открыть границы с Россией и США
Европейский союз решил оставить в прежнем виде список из 10 стран, с которыми разрешено открытие границ. Российская Федерация и США в него вновь не включены. К такому соглашению пришли послы 27 стран ЕС, передает ТАСС со ссылкой на европейский дипломатический источник.
В конце июня Евросоюз открыл границы с 14 странами, но потом список был дважды сокращен – сначала до 11 государств, а затем до 10. Перечень меняется в зависимости от обстановки по распространению коронавируса.
Сейчас в список входят Австралия, Канада, Грузия, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай. Кроме того, Брюссель допускает въезд жителей Китая на взаимном принципе открытия границ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 952 / сут.
Умерли
17 414+115 / сут.
Выздоровели
821 тыс.+5 464 / сут.
- В Кремле назвали регионы с популяционным иммунитетом к COVID-19 выше 20%
- Песков объяснил, когда Путин выскажется о будущем Госсовета
- Стало известно, как школьники будут учиться во время трёхдневных выборов
- Путин и Мишустин поздравили актёра Гафта с 85-летием
- СМИ: ЕС вновь отказался открыть границы с Россией и США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru