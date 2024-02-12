СМИ: Джон Кирби станет помощником президента США
12 февраля 202405:19
Полномочия координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джона Кирби будут расширены в американской администрации, сообщает Reuters.
Он станет помощником президента и получит новую должность. Кирби будет отвечать за координацию коммуникаций в целях национальной безопасности в различных ведомствах. Отмечается, что его выступления в зале для брифингов продолжатся.
Ранее Кирби уличил РФ в использовании ракет КНДР для ударов по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru