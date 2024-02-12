СМИ: Джон Кирби станет помощником президента США

Полномочия координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США Джона Кирби будут расширены в американской администрации, сообщает Reuters.

Он станет помощником президента и получит новую должность. Кирби будет отвечать за координацию коммуникаций в целях национальной безопасности в различных ведомствах. Отмечается, что его выступления в зале для брифингов продолжатся.

Ранее Кирби уличил РФ в использовании ракет КНДР для ударов по Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

