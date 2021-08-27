СМИ: Число погибших при взрывах в Кабуле возросло до 110

Количество погибших в результате взрывов в Кабуле возросло до 110. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила о 103 жертвах атаки, 13 из которых — американские военнослужащие.

Напомним, накануне рядом с аэропортом Кабула, где в последние дни скопились ожидающие эвакуации после захвата афганской столицы боевиками «Талибана» (запрещенная в РФ террористическая организация), прогремела серия взрывов. Одну из атак осуществил террорист-смертник. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в РФ), отмечает Ura.ru.

