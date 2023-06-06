СМИ: бывший сотрудник ФБР и агент советской разведки Ханссен умер в США

Ему было 79 лет. Мужчина был арестован в феврале 2001 года. До того времени он работал в контрразведке США, одновременно сотрудничая с СССР и Россией. Ханссен работал в отделе, который занимался поиском шпионов.

Он имел доступ к секретным данным о контрразведывательных операциях ФБР. Разведчик разоблачил подробности подготовки Вашингтона к ядерной войне и секретный туннель для подслушивания под советским посольством в Вашингтоне, а также выдал Москве ряд двойных агентов, которых позже казнили.

Ранее экс-разведчик США назвал Путина «величайшим человеком столетия», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

