СМИ: Британского писателя Геймана обвиняют в сексуальном насилии
Британского писателя Нила Геймана обвиняют в сексуальном насилии как минимум восемь женщин, сообщает New York Magazine Vulture.
Почти все инциденты произошли в период, когда писатель жил в США, Великобритании и Новой Зеландии. Две из восьми женщин работали на него, пять были его фанатками. Одной из них была бывшая няня сына писателя.
Гейман ранее утверждал, что все половые контакты происходили по взаимному согласию. Писатель наиболее известен по романам «Звездная пыль» и «Американские боги».
Ранее стало известно, что более 100 человек собираются подать иски против Diddy за сексуальное насилие, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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