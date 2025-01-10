СМИ: Байден заснул во время похорон экс-президента США Картера
10 января 202504:32
Покидающий свой пост президент США Джо Байден заснул во время церемонии прощания с бывшим американским лидером Джимми Картером, сообщает Fox News.
Байден спал в первом ряду. Он дремал, прикрыв глаза и слегка сгорбившись, положив руки на колени.
Церемония прощания прошла 9 января в Кафедральном соборе Вашингтона.
Ранее Байден объявил 9 января днем национального траура из-за смерти Картера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: Ведется подготовка встречи с Путиным
- СМИ: Байден заснул во время похорон экс-президента США Картера
- Президент Литвы высказал притязания на Калининградскую область
- В США приняли законопроект о санкциях против МУС
- Появились кадры последствий пожаров в Лос-Анджелесе
- В России хотят снизить срок временной нетрудоспособности
- Авиарегулятор ЕС ужесточил рекомендации по полетам над Россией после катастрофы в Актау
- В Госдуме призвали певца Воробьева вернуться в Москву из США
- Под Воронежем сбили еще несколько БПЛА
- Маск заявил, что решение конфликта на Украине возможно при сильном лидерстве внутри США
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru