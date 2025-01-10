СМИ: Байден заснул во время похорон экс-президента США Картера

Покидающий свой пост президент США Джо Байден заснул во время церемонии прощания с бывшим американским лидером Джимми Картером, сообщает Fox News.

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Байден спал в первом ряду. Он дремал, прикрыв глаза и слегка сгорбившись, положив руки на колени.

Церемония прощания прошла 9 января в Кафедральном соборе Вашингтона.

Ранее Байден объявил 9 января днем национального траура из-за смерти Картера, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: стоп-кадр с видео
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