СМИ: Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию по сдерживанию КНР

В материале издания отмечается, что Белый дом не делал официального заявления о принятии обновленной стратегии, известной как «Руководство по ядерному размещению».

Газета сообщает, что в новом документе впервые упоминается о пересмотре стратегии сдерживания, ориентированной на быстрое наращивание ядерного потенциала Китая. Согласно источникам издания, документ настолько засекречен, что доступен только в печатном виде и предназначен лишь для ограниченного числа высокопоставленных военных и специалистов по национальной безопасности в Пентагоне, передает «Радиоточка НСН».