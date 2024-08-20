СМИ: Байден в марте одобрил засекреченную ядерную стратегию по сдерживанию КНР
В марте президент США Джо Байден утвердил новую секретную ядерную стратегию, в которой впервые обозначен план сдерживания Китая в условиях нарастающего ядерного арсенала страны, сообщает New York Times.
По данным газеты, эта стратегия также включает подготовку к возможным скоординированным угрозам со стороны Пекина, Пхеньяна и Москвы.
В материале издания отмечается, что Белый дом не делал официального заявления о принятии обновленной стратегии, известной как «Руководство по ядерному размещению».
Газета сообщает, что в новом документе впервые упоминается о пересмотре стратегии сдерживания, ориентированной на быстрое наращивание ядерного потенциала Китая. Согласно источникам издания, документ настолько засекречен, что доступен только в печатном виде и предназначен лишь для ограниченного числа высокопоставленных военных и специалистов по национальной безопасности в Пентагоне, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru