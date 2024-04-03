СМИ: Байден и Трамп побеждают на праймериз в Нью-Йорке
3 апреля 202406:17
Глава США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп побеждают на очередных внутрипартийных выборах, которые демократы и республиканцы проводят в штате Нью-Йорк, сообщает NBC News.
Действующий глава Белого дома лидирует с 92,2% (обработаны 19% голосов), Трамп - с 79,1% (обработаны 10% бюллетеней).
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября текущего года.
Ранее стало известно, что Трамп выбирает кандидата в вице-президенты из десятка кандидатов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru