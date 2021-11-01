СМИ: Армия Турции может завтра начать операцию против союзных США «Сирийских демократических сил»

Вооружённые силы Турции могут уже во вторник 2 ноября начать военную операцию против арабо-курдских формирований «Сирийские демократические силы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Согласно его информации, в операции будут задействованы полевые союзные отряды турецкой армии. Наступление должно начаться с нескольких направлений на севере Сирии: со стороны Азаза и Тель-Абьяда.

Ранее военные подразделения Турции в Сирии были приведены в полную боевую готовность по распоряжению из Анкары. «Сирийские демократические силы» считаются союзником США. Они состоят в основном из курдов. Эти отряды контролируют северо-восток Сирии.

