СМИ: Армия Турции может завтра начать операцию против союзных США «Сирийских демократических сил»
Вооружённые силы Турции могут уже во вторник 2 ноября начать военную операцию против арабо-курдских формирований «Сирийские демократические силы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Согласно его информации, в операции будут задействованы полевые союзные отряды турецкой армии. Наступление должно начаться с нескольких направлений на севере Сирии: со стороны Азаза и Тель-Абьяда.
Ранее военные подразделения Турции в Сирии были приведены в полную боевую готовность по распоряжению из Анкары. «Сирийские демократические силы» считаются союзником США. Они состоят в основном из курдов. Эти отряды контролируют северо-восток Сирии.
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