СМИ: американцы попросили Байдена не посещать акции памяти жертв терактов 11 сентября
Родственники жертв терактов 11 сентября 2001 года призвали президента США Джо Байдена отказаться от посещения памятных мероприятий в этом году, сообщает телеканал NBC.
По данным телеканала, с данной просьбой в Белый дом обратились почти 1,8 тысячи человек, в том числе родственники погибших, а также пережившие теракт сотрудники экстренных служб. Авторы обращения желают, чтобы перед посещением памятных мероприятий в Нью-Йорке и Шанксвилле Байден выполнил своё обещание и рассекретил некоторые правительственные документы, которые, по их мнению, доказывают связь властей Саудовской Аравии с произошедшей 20 лет назад трагедией.
«Мы не можем принять президента в священных для нас местах, пока он не исполнит свое обещание», - цитирует NBС обращение родственников.
11 сентября 2001 года террористы из запрещённой в России группировки «Аль-Каида» захватили четыре гражданских пассажирских самолета. Первый из них врезался в северную башню Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, второй - в южную. Это вызвало пожар и обрушение небоскребов. Третий самолёт протаранил здание Пентагона, а четвертый упал в штате Пенсильвания. Жертвами терактов стали почти три тысячи человек.
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