СМИ: Американским авиаперевозчикам разрешили эвакуировать граждан из Кабула
Авиаперевозчикам и гражданским пилотам из США разрешили полеты в Кабул в рамках эвакуационных рейсов из афганской столицы при условии получения одобрения от Пентагона. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Федерального авиационного управления (ФАУ) Соединенных Штатов.
Как отмечает регулятор, американские авиаперевозчики не могут осуществлять полеты в Кабул без соответствующего разрешения из-за «отсутствия служб управления воздушным движением на большой высоте», отмечает РЕН ТВ. По данным Reuters, ФАУ предупредил пилотов о запрете на полеты над Афганистаном из-за связанных с «деятельностью экстремистов или боевиков» угроз и «ограниченных возможностей в сфере снижения рисков и перебоями в обслуживании воздушного движения».
Агентство отмечает, что свидетельств того, что Пентагон будет пользоваться услугами частных авиакомпаний для эвакуации людей из Кабула, пока нет.
На фоне вывода войск США в Афганистане обострилось противостояние правительственных сил и боевиков «Талибана» (террористическая организация, запрещена в РФ). Радикалы 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией страны и заявили о завершении военных действий в Афганистане. Талибы подчеркнули, что намерены управлять страной в соответствии с законами Ислама, верховным лидером Афганистана станет предводитель радикального движения Хайбатулла Ахундзада, отмечает Ura.ru.
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