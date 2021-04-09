СМИ: американские эсминцы зайдут в Черное море 14-15 апреля
9 апреля 202118:04
Два военных корабля США пройдут через Босфор в Черное море 14-15 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой телеканал NTV.
Речь идет об эсминцах ВМС США Roosevelt и Donald Cook соответственно.
Ранее Вашингтон уведомил власти Турции о планах двух кораблей пройти через Босфор в Черное море, они покинут акваторию Черного моря в том же порядке 4-5 мая.
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9 апреля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru