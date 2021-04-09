СМИ: американские эсминцы зайдут в Черное море 14-15 апреля

Два военных корабля США пройдут через Босфор в Черное море 14-15 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой телеканал NTV.

Речь идет об эсминцах ВМС США Roosevelt и Donald Cook соответственно.

Ранее Вашингтон уведомил власти Турции о планах двух кораблей пройти через Босфор в Черное море, они покинут акваторию Черного моря в том же порядке 4-5 мая.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Американский ЭсминецЧерное МореСШАВМС США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры