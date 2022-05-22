СМИ: американская McKinsey консультировала Ростех и выполняла контракты для Пентагона

Консалтинговая компания McKinsey из США одновременно сотрудничала с Ростехом и выполняла контракты для Минобороны США, а также для разведывательного сообщества, сообщает телеканал NBC.

В фирме не видят конфликта интересов в деятельности в России и контрактами для федеральных ведомств США. Там отмечают, что прошлая работа для подрядчиков Ростеха не касалась систем вооружений.

Ранее работой McKinsey заинтересовался Конгрессе США в связи с сотрудничеством компании с госкомпаниями КНР.

McKinsey & Company — международная консалтинговая компания, специализирующаяся на решении задач, связанных со стратегическим управлением.

