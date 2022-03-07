СМИ: Американская делегация прибыла в Венесуэлу на переговоры о поставках нефти
Делегация США прилетела в Венесуэлу, представители Соединенных Штатов пытаются найти альтернативу России на нефтяном рынке. Об этом пишет New York Times.
Ранее сообщалось, что США рассматривают Венесуэлу как возможный источник поставок нефти, если будут введены санкции против энергетического сектора РФ.
Американская газета отмечает, что сегодняшние контакты — на самом высоком с 2019 года уровне. Подобного диалога между Вашингтоном и Каракасом не было после закрытия посольства США в Венесуэле и запрета на экспорт нефти из страны.
New York Times пишет, что Вашингтон намерен «продвигать свою повестку среди латиноамериканских автократий», для которых Запад будет более выгодным партнером, чем Россия.
Накануне газета сообщала, что Соединенные Штаты на фоне обострения на Украине пытаются «разделить» Россию с ее международными союзниками.
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