СМИ: Администрация Трампа расследует скандал со школьным туалетом
30 января 202501:31
В США Министерство образования с подачи администрации президента Дональда Трампа расследует скандал с переоборудованием женского туалета в школах Денвера, сообщает Newsweek.
По данным журнала, расследование началось после того, как стало известно о создании общего туалета для мужчин и женщин. В одной из школ Денвера остались только мужские и общие туалеты.
Ранее Трамп подписал указ о признании в США только двух полов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru