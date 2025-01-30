СМИ: Администрация Трампа расследует скандал со школьным туалетом

В США Министерство образования с подачи администрации президента Дональда Трампа расследует скандал с переоборудованием женского туалета в школах Денвера, сообщает Newsweek.

По данным журнала, расследование началось после того, как стало известно о создании общего туалета для мужчин и женщин. В одной из школ Денвера остались только мужские и общие туалеты.

Ранее Трамп подписал указ о признании в США только двух полов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

