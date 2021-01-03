СМИ: 58 человек стали жертвами вооруженного нападения в Нигере
Как минимум 58 мирных граждан погибли на западе Нигера в результате нападения неизвестных вооруженных людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.
Атака произошла 2 января в деревне, недалеко от границы с Мали. Боевики в последнее время угрожали жителям приграничных деревень, чтобы вынудить их оказать поддержку экстремистским группировкам.
Нападение случилось в день объявления предварительных результатов первого тура выборов президента в стране, по итогам которого лидирует экс-глава министерства иностранных дел Мохамед Базум.
Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН рассказал, какие страны проверят на прочность систему международной безопасности в наступившем году.
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