СМИ: 58 человек стали жертвами вооруженного нападения в Нигере

Как минимум 58 мирных граждан погибли на западе Нигера в результате нападения неизвестных вооруженных людей, сообщает РИА Новости со ссылкой на военный источник.

Атака произошла 2 января в деревне, недалеко от границы с Мали. Боевики в последнее время угрожали жителям приграничных деревень, чтобы вынудить их оказать поддержку экстремистским группировкам.

Нападение случилось в день объявления предварительных результатов первого тура выборов президента в стране, по итогам которого лидирует экс-глава министерства иностранных дел Мохамед Базум.

Военный историк, эксперт по постсоветским конфликтам Евгений Норин в эфире НСН рассказал, какие страны проверят на прочность систему международной безопасности в наступившем году.

