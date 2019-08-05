Смертельный взрыв после ДТП в Каире оказался терактом
Президент Египетской Арабской Республики Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что смертельный взрыв, который произошёл после автоаварии в центре Каира, был всё-таки террористическим актом. Лидер страны принёс соболезнования семьям погибших и всему народу, передает RT.
Трагедия произошла возле Национального института онкологии. Автомобиль врезался на большой скорости в другие машины, после чего раздался взрыв. Погиби 19 человек, 30 пострадали.
Сначала власти не говорили о теракте, однако в дальнейшем было установлено, что автомобиль, который стал виновником ДТП, был заминирован. По данным МВД, это авто несколько месяцев находилось в розыске после угона.
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