Смена власти на Украине снизила число случаев антисемитизма
Объединённая еврейская община Украины обнародовала отчет «Антисемитизм в Украине — 2019». В нём представлены результаты мониторинга случаев антисемитизма стране за прошлый год.
Выяснилось, что на Украине в 2019-ом произошло 66 случаев прямого антисемитизма, тогда как в 2018 году их было 90 (по методологии подсчёта, которая была применена в 2019 году). Таким образом, в 2019 году уровень антисемитизма снизился на 27%. Эти показатели аналитики связывают со сменой власти, вследствие чего снижается героизации лиц, принимавших участие в уничтожении евреев и лиц, причастных к еврейским погромам.
Между тем, Антидиффамационная лига, которая занимается мониторингом и борьбой с антисемитизмом в США и других странах, отмечает, что самый высокий индекс антисемитизма в Восточной Европе в Польше — 48%. При этом около 74% опрошенных поляков считают, что евреи слишком много говорят о событиях Холокоста. Еще 21% поляков винит евреев в организации войн.
Как напоминает НСН, сегодня в Иерусалиме состоится пятый Всемирный форум памяти Холокоста. Он организован фондом «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с «Яд Вашемом» и под патронатом президента Израиля Реувена Ривлина. В нём примут участие более 45 глав государств, включая Владимира Путина.
Глава государства после прибытия в Израиль на иврите поблагодарил премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его жену за приглашение в страну.
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