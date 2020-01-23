Смена власти на Украине снизила число случаев антисемитизма

Объединённая еврейская община Украины обнародовала отчет «Антисемитизм в Украине — 2019». В нём представлены результаты мониторинга случаев антисемитизма стране за прошлый год.

Выяснилось, что на Украине в 2019-ом произошло 66 случаев прямого антисемитизма, тогда как в 2018 году их было 90 (по методологии подсчёта, которая была применена в 2019 году). Таким образом, в 2019 году уровень антисемитизма снизился на 27%. Эти показатели аналитики связывают со сменой власти, вследствие чего снижается героизации лиц, принимавших участие в уничтожении евреев и лиц, причастных к еврейским погромам.

Между тем, Антидиффамационная лига, которая занимается мониторингом и борьбой с антисемитизмом в США и других странах, отмечает, что самый высокий индекс антисемитизма в Восточной Европе в Польше — 48%. При этом около 74% опрошенных поляков считают, что евреи слишком много говорят о событиях Холокоста. Еще 21% поляков винит евреев в организации войн.