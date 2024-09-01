Служба управления воздушным движением ФРГ подверглась хакерской атаке
1 сентября 202418:44
Немецкую Службу управления воздушным транспортом атаковали хакеры, пишет издание Bild со ссылкой на источник в ведомстве.
«Наши офисные коммуникации были взломаны, и в настоящее время мы принимаем защитные меры», - заявил представитель службы.
Ведомство пытается свести последствия к минимуму. Атака не повлияла на движение авиации.
В июле глобальный технический сбой затронул работу компаний по всему миру. Ряд крупных авиакомпаний заявили о приостановке полетов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru