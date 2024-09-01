Служба управления воздушным движением ФРГ подверглась хакерской атаке

Немецкую Службу управления воздушным транспортом атаковали хакеры, пишет издание Bild со ссылкой на источник в ведомстве.

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«Наши офисные коммуникации были взломаны, и в настоящее время мы принимаем защитные меры», - заявил представитель службы.

Ведомство пытается свести последствия к минимуму. Атака не повлияла на движение авиации.

В июле глобальный технический сбой затронул работу компаний по всему миру. Ряд крупных авиакомпаний заявили о приостановке полетов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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