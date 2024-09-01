Служба управления воздушным движением ФРГ подверглась хакерской атаке

«Наши офисные коммуникации были взломаны, и в настоящее время мы принимаем защитные меры», - заявил представитель службы.

Ведомство пытается свести последствия к минимуму. Атака не повлияла на движение авиации.

В июле глобальный технический сбой затронул работу компаний по всему миру. Ряд крупных авиакомпаний заявили о приостановке полетов, передает «Радиоточка НСН».

