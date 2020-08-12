Случай сибирской язвы подтвержден в Украине

Центр общественного здоровья украинского минздрава подтвердил случай сибирской язвы в Одесской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщение о подозрении сибирской язвы у пациента было получено Центром в июле. В начале августа у больного поднялась температура, а на ноге образовался фурункул, перешедший в язву. После обращения за медпомощью врачами было обнаружено ДНК сибирской язвы.

Отмечается, что в настоящее время предпринимаются меры для сдерживания распространения заражения, в частности, посредством меднаблюдения за лицами, контактировавшими с больным.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:Украина
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