Случай сибирской язвы подтвержден в Украине

Центр общественного здоровья украинского минздрава подтвердил случай сибирской язвы в Одесской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщение о подозрении сибирской язвы у пациента было получено Центром в июле. В начале августа у больного поднялась температура, а на ноге образовался фурункул, перешедший в язву. После обращения за медпомощью врачами было обнаружено ДНК сибирской язвы.

Отмечается, что в настоящее время предпринимаются меры для сдерживания распространения заражения, в частности, посредством меднаблюдения за лицами, контактировавшими с больным.

