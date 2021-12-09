«Слепой ведет слепого»: В Сети опять высмеяли Байдена
Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена после того, как слепой человек вел его за руку. Видео C-SPAN опубликовала в социальной сети журналистка Андреа Кэтрин.
Во время поездки в Канзас-Сити в штате Миссури делегация президента США посетила штаб-квартиру службы муниципального транспорта города. На кадрах видно, как Байден заводит в помещение слепого участника встречи.
«Кажется, слепой человек ведет Байдена», - написала журналистка в своем Twitter.
Еще один пользователь сети прокомментировал ситуацию, пошутив, что «слепой ведет слепого».
Пользователи также обсмеяли фразу Байдена «Где я?», которую он произнес перед началом встречи. Кроме того президент США снова не смог выговорить имя одного из чиновников, присутствовавших на мероприятии.
Джо Байден часто попадает в курьезные ситуации. Он много раз ошибался в фамилиях коллег и названиях стран. Недавно американцы вновь высмеяли его за то, что он попытался «скрыться» от журналистов.
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