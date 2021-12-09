«Слепой ведет слепого»: В Сети опять высмеяли Байдена

Пользователи Twitter высмеяли президента США Джо Байдена после того, как слепой человек вел его за руку. Видео C-SPAN опубликовала в социальной сети журналистка Андреа Кэтрин.

Во время поездки в Канзас-Сити в штате Миссури делегация президента США посетила штаб-квартиру службы муниципального транспорта города. На кадрах видно, как Байден заводит в помещение слепого участника встречи.

«Кажется, слепой человек ведет Байдена», - написала журналистка в своем Twitter.