Следователи проводят обыски у психиатра Марадоны в Аргентине

Полиция и следователи в Буэнос-Айресе пришла с обысками в частную клинику и дом женщины - психиатра, которая работала с Диего Марадоной, скончавшимся в возрасте 60 лет. Не исключается, что Агустине Косачов могут предъявить обвинения в непреднамеренном убийстве.

Дело в том, что выдающийся футболист проходил медикаментозный курс для желудка, а также принимал витамины группы B. Возникло подозрение, что психиатр могла назначить Марадоне не те препараты, отмечает РИА ФАН.

Косачов оказывала помощь Марадоне в последние месяцы жизни и находилась в доме в момент его кончины. Ранее в причастности к смерти спортсмена заподозрили его лечащего врача Леопольдо Лука.

Диего Марадона умер 25 ноября от остановки сердца. Незадолго до этого ему сделали операцию на головном мозге. Прокуратура продолжает расследование обстоятельства смерти футболиста.

