Скончался бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика

Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает государственный телеканал TV1 со ссылкой на президентскую канцелярию.

Бутефлика стал президентом Алжира в 1999 году и возглавлял страну до 2019 года. По мнению ряда экспертов, политик вывел Алжир из «черного десятилетия» из-за гражданской войны.

В 2013 году алжирский лидер перенес инсульт. В последние годы нахождения у власти у Бутефлика были серьезные проблемы со здоровьем, глава государства мог передвигаться только на инвалидной коляске и с посторонней помощью.

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ФОТО: pixabay.com
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