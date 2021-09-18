Скончался бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика
Экс-президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает государственный телеканал TV1 со ссылкой на президентскую канцелярию.
Бутефлика стал президентом Алжира в 1999 году и возглавлял страну до 2019 года. По мнению ряда экспертов, политик вывел Алжир из «черного десятилетия» из-за гражданской войны.
В 2013 году алжирский лидер перенес инсульт. В последние годы нахождения у власти у Бутефлика были серьезные проблемы со здоровьем, глава государства мог передвигаться только на инвалидной коляске и с посторонней помощью.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+19 905 / сут.
Умерли
197 тыс.+791 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+16 619 / сут.
- Скончался бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика
- Дамаск остался без электричества из-за диверсии на газопроводе
- В Саратове депутат Бондаренко устроил дебош на избирательном участке
- Telegram ограничит работу связанных с предвыборной агитацией ботов
- СМИ: В Польше арестовали бывшего руководителя криптовалютной биржи Wex
- Лукашенко: Белосток и Вильнюс - белорусские земли
- На Украине заявили о планах отправить государственный флаг на Луну
- «Газпром» заявил о выполнении всех заявок по контрактам
- Генерал ВС США признал, что у России мощные вооруженные силы
- Франция намерена отозвать послов из США и Австралии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru