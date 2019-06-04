Скончалась жена президента Израиля
В возрасте 73 лет умерла супруга президента Израиля Реувена Ривлина — Нехама Ривлин. Об этом сообщили в канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Первая леди государства скончалась всего через несколько месяцев после пересадки донорского легкого из-за легочного фиброза. Отмечается, что женщина боролась за жизнь до последнего, пишет «Газета.ру».
Реувен Ривлин и Нехама прожили в браке 48 лет.
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