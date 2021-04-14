Система быстрых платежей позволит перевести деньги в Белоруссию
Директор департамента национальной платежной системы Центробанка РФ Алла Бакина заявила, что Россия и Белоруссия работают над расширением функционала Системы быстрых платежей (СБП), сообщает РИА Новости.
По её словам, это, в частности, возможность воспользоваться СБП для перевода средств в Белоруссию, а также перевод денег с карты на карту, который запланировали ввести в 2022 году.
«Две возможности наши граждане будут иметь для того, чтобы с белорусским родственникам или знакомым при необходимости перевести средства», - добавила Бакина.
Ранее некоторые российские банки стали использовать СБП для перевода зарплаты, сообщает телеканал «МИР 24». Для этого кредитные организации задействуют механизм переводов от юридических лиц физическим по номеру телефона.
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