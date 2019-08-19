Сирийская армия ударила по турецкому конвою после вторжения

Правительственные войска Сирии обстреляли колонну бронетехники турецкой армии, которая вторглась на территорию САР в провинции Идлиб. Об этом сообщает телеканал NTV. Как передает ТАСС, переброска турецких подразделений началась после того, как один из наблюдательных постов оказался в центре наступления сирийских войск. После удара турецкая колонна остановилась.

В министерстве иностранных дел Сирии заявили, что расценивают направление Турцией боевой военной для боевиков из так называемой «умеренной оппозиции» в провинцию Идлиб как посягательство на свой национальный суверенитет. Как сообщает «Свободная пресса», в Дамаске утверждают, что турецкие военные хотят «помочь побежденным террористам группировки «Джебхат ан-Нусра», запрещённой в России.

Ранее стало известно о продвижении турецких бронетранспортёров в сторону города Хан-Шейхун, где идут бои, отмечает RT. Сирийское командование ставит целью взять там под контроль участок стратегического шоссе Дамаск - Алеппо. Сирийское командование ставит целью взять там под контроль участок стратегического шоссе Дамаск - Алеппо.

