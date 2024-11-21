Симоньян: Журналистка Sky News покраснела, пробравшись к Лаврову
21 ноября 202406:18
Журналистка Sky News покраснела, увидев настоящую демократию, сообщила в Telegram главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян.
Так она отреагировала на участие журналистки Sky News в пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
«Когда внезапно видишь настоящую демократию – краснеешь», — заявила Симоньян.
Несмотря на то, что на пресс-конференцию были приглашены только российские и бразильские журналисты, журналистке позволили остаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru