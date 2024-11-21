Симоньян: Журналистка Sky News покраснела, пробравшись к Лаврову

Так она отреагировала на участие журналистки Sky News в пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

«Когда внезапно видишь настоящую демократию – краснеешь», — заявила Симоньян.

Несмотря на то, что на пресс-конференцию были приглашены только российские и бразильские журналисты, журналистке позволили остаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

