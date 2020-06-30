Си Цзиньпин утвердил закон о нацбезопасности в Гонконге

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о защите национальной безопасности Гонконга. Он вступает в силу с сегодняшнего дня – 30 июня.

«Закон о защите национальной безопасности специального административного района Гонконга КНР" одобрен 30 июня 2020 года на 20-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, публикуется сейчас и вступает в силу с момента публикации», - говорится в документе.

Ранее официальный Пекин выразил протест США из-за ведения Вашингтоном санкций против китайских чиновников. Также Китай возмутило давление, которое США оказывают на китайские компании.

Ранее, в конце мая, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит «нечто мощное» против Пекина из-за ситуации в Гонконге, сообщает RT.

