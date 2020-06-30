Си Цзиньпин утвердил закон о нацбезопасности в Гонконге
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о защите национальной безопасности Гонконга. Он вступает в силу с сегодняшнего дня – 30 июня.
«Закон о защите национальной безопасности специального административного района Гонконга КНР" одобрен 30 июня 2020 года на 20-й сессии Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей, публикуется сейчас и вступает в силу с момента публикации», - говорится в документе.
Ранее официальный Пекин выразил протест США из-за ведения Вашингтоном санкций против китайских чиновников. Также Китай возмутило давление, которое США оказывают на китайские компании.
Ранее, в конце мая, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готовит «нечто мощное» против Пекина из-за ситуации в Гонконге, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru