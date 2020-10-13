В Швеции объяснили, почему не ввели жесткий карантин

Власти Швеции постарались уберечь своих граждан от состояния усталости, потому не ввели жесткий карантин из-за коронавируса, сообщила генеральный директор Государственного управления социальной защиты населения Швеции Оливия Вигзелл.



Систему «мягкого» карантина разработал главный эпидемиолог страны Андрес Тегнелл, она направлена на выработку естественного массового иммунитета. Самоизоляция в Швеции носит рекомендательный характер, а ношение масок не является обязательным. В качестве ограничений власти запретили массовые мероприятия и посещения домов престарелых. Весной шведы не переставали посещать рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы и продолжали ходить на работу.

По данным издания Trading Economics, шведская экономика за время пандемии потеряла в два раза меньше по сравнению с другими странами Европы, где соблюдали строгий карантин.



С 1 октября шведские власти отменили общенациональный запрет на посещение домов престарелых, а также дали право решать врачам - оставлять ли пациента на вынужденной самоизоляции дома или нет.



В настоящее время в Швеции замедлился рост новых случаев заражения, в то же время растет количество тяжелобольных пациентов, сообщает газета Dagens Nyheter. Ужесточать ограничения Швеция пока не планирует.





