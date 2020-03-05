Шварценеггер требует от российской компании 10 млн долларов за робота-двойника

Голливудский актер и экс-губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot за использование его образ для создания робота-двойника. Как сообщает портал TMZ, компания, представляющая интересы Шварценеггера, требует прекратить неправомерное использование образа актера и выплатить ему компенсацию в 10 миллионов долларов, а также прибыль, полученную при показе робота.

Отмечается, что адвокат актера Марти Сингер в январе обратился к российской компании с просьбой прекратить использовать робота, похожего на Шварценеггера. Это произошло на выставке CES в Лас-Вегасе, однако он снова появился в феврале на выставке игрушек в Нью-Йорке.

Робот полностью имитирует внешность своего американского «прототипа». «Промобот» был основан в 2015 году в Перми.

