Штормовое предупреждение объявили в Нью-Йорке
4 августа 202000:55
Власти Нью-Йорка объявили штормовое предупреждение из-за приближения к восточному побережью США тропического шторма "Исаиас". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу городского управления по чрезвычайным ситуациям Дайана Крисуэлла.
По словам Крисуэлла, в настоящее время ведется работа по защите от подтоплений, а также распределяются ресурсы.
Согласно прогнозам погода, в Нью-Йорке ожидаются сильный ветер, ливни и подтопления в ночь на вторник из-за приближающегося шторма.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru