Штормовое предупреждение объявили в Нью-Йорке

Власти Нью-Йорка объявили штормовое предупреждение из-за приближения к восточному побережью США тропического шторма "Исаиас". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу городского управления по чрезвычайным ситуациям Дайана Крисуэлла.

По словам Крисуэлла, в настоящее время ведется работа по защите от подтоплений, а также распределяются ресурсы.

Согласно прогнозам погода, в Нью-Йорке ожидаются сильный ветер, ливни и подтопления в ночь на вторник из-за приближающегося шторма.



