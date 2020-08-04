Штормовое предупреждение объявили в Нью-Йорке

Власти Нью-Йорка объявили штормовое предупреждение из-за приближения к восточному побережью США тропического шторма "Исаиас". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу городского управления по чрезвычайным ситуациям Дайана Крисуэлла.

По словам Крисуэлла, в настоящее время ведется работа по защите от подтоплений, а также распределяются ресурсы.

Согласно прогнозам погода, в Нью-Йорке ожидаются сильный ветер, ливни и подтопления в ночь на вторник из-за приближающегося шторма.


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ФОТО: Джина Мун//РИА Новости
ТЕГИ:СШАНью-Йорк
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